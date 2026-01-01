Sécheresse : la drôme en alerte renforcée

La préfecture a élevé le niveau d’alerte, et les restrictions d’usages de l’eau qui vont avec, le 10 juillet.



La Drôme à Crest le 14 juillet

Le bassin versant de la Drôme était placé en « alerte » depuis le 30 juin. La préfecture a décidé vendredi 10 juillet d’élever le niveau d’alerte pour le passer en « alerte renforcée ». Cela implique des restrictions supplémentaires sur l’usage de l’eau pour préserver le débit de la rivière et le niveau des nappes phréatiques...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026