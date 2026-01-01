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14-Juillet : la fête, et des pensées pour le Diois

Les festivités à Crest ont été maintenues malgré l’incendie.

La Fête nationale, cette année, avait un goût particulier. « Tous nos regards et toutes nos pensées sont tournés vers le Diois, vers ses habitantes et ses habitants, vers nos sapeurs-pompiers et nos forces de sécurité qui se battent, encore ce matin, face à l’incendie », déclarait la maire de Crest Athénaïs Kouidri lors de la cérémonie officielle, sous la statue de l’Insurgé, dans la matinée de ce mardi 14 juillet. « Aujourd’hui, nous célébrons la République, et son unité. Il peut nous arriver de nous inquiéter pour elle. Beaucoup, même, ces temps-ci. De nous demander si nous parviendrons à la préserver. Les jours qui viennent de s’écouler nous apportent une réponse bouleversante d’optimisme, a-t-elle poursuivi, en référence au colossal élan de solidarité qui anime la vallée depuis une quinzaine de jours...

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Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026

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