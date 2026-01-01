Le réseau de chaleur communal est en chantier

À Crest, il permettra d’économiser sur la facture d’énergie et les émissions de CO2.

Vous l’aurez peut-être remarqué : un bâtiment d’environ quarante mètres carrés est en train de sortir de terre dans l’ancienne cour de l’école Dumont. Il abritera la nouvelle chaudière à bois communale, qui alimentera en chauffage huit bâtiments municipaux...

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Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026