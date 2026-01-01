Les vieilles rues de Crest ont vibré au son du violoncelle et de la guitare

Dans le cadre du Festival Mozart, une balade musicale a ravi les oreilles d’une centaine de chanceux.

Elles étaient environ 80 personnes à avoir osé braver la canicule pour écouter un concert d’un genre un peu particulier samedi 11 juillet dernier à la chapelle des Cordeliers dans le cadre du Festival Mozart dans la Drôme. Plus exactement au départ de la chapelle, car le public était convié à une balade musicale, un grand classique du festival qui fête cette année sa 37e édition...

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Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026