Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Les vieilles rues de Crest ont vibré au son du violoncelle et de la guitare

Dans le cadre du Festival Mozart, une balade musicale a ravi les oreilles d’une centaine de chanceux.

Elles étaient environ 80 personnes à avoir osé braver la canicule pour écouter un concert d’un genre un peu particulier samedi 11 juillet dernier à la chapelle des Cordeliers dans le cadre du Festival Mozart dans la Drôme. Plus exactement au départ de la chapelle, car le public était convié à une balade musicale, un grand classique du festival qui fête cette année sa 37e édition...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU