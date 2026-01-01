FIgures et messagers entre visible et invisible

À Crest, un parcours urbain artistique à découvrir en différents lieux.

D’étranges visiteurs se sont installés dans divers lieux de la cité crestoise : des sculptures de Jean-Christophe Belaud.

Artiste plasticien, Jean-Christophe Belaud utilise un matériau étonnant pour réaliser ses sculptures : la moquette qui est habituellement utilisée dans les foires et les salons professionnels. Règle, cutter et pistolet à colle sont ses outils de créateur pour donner forme à des pièces uniques et éclatantes...

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Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026