36e Festival de musique sacrée

L’église Saint-Sauveur accueillera trois concerts en juillet et cinq en août.

Huit concerts sont prévus pour le festival de Musique sacrée 2026, mais insistons d’abord sur les trois concerts du mois de juillet, qui peuvent être un peu surprenants :

• le mardi 21 juillet à 20 h, ce sont deux violoncellistes aux parcours atypiques, Eric Longsworth et Stann Duguet, qui nous transmettront leurs émotions à travers jazz, folk, musique du monde, improvisations et un peu de sacré…

• le vendredi 24 juillet à 20 h, l’orgue reprendra son rôle dans le festival avec Chantal de Zeeuw, accompagnée de la soliste Barbara Bourdarel, des violonistes Aurore Billard et Mahyar Mivetchian, pour interpréter des oeuvres de Mendelssohn, Rossini mais surtout des extraits d’opérettes...

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Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026