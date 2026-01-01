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Hôpital : les retraités à l’honneur

Quatorze agents et agentes du centre hospitalier de Crest sont partis en retraite.

Comme chaque année, les agents du centre hospitalier de Crest qui sont partis récemment ou qui vont bientôt partir à la retraite ont été mis à l’honneur. Au total, quatorze jeunes retraités étaient conviés à une cérémonie qui s’est déroulée à l’hôpital le vendredi 26 juin, et cinq d’entre eux ont pu y assister...

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Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026

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