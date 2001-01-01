Solstice a 25 ans

La coopérative a accompagné plus de 700 entrepreneur·es depuis 2001.

La coopérative d’activités et d’entrepreneurs (CAE) Solstice, située à Eurre, a fêté ses 25 ans dans le cadre de son assemblée générale estivale, qui s’est déroulée le mardi 23 juin au Campus de l’écosite !

Solstice, c’est une coopérative généraliste qui regroupe une petite centaine d’entrepreneur·es aux activités diverses (artisanat, numérique, formation, facilitation, psychologie…). Elle a accompagné, depuis 2001, plus de 700 entrepreneur·es sur le territoire !

Solstice, c’est aussi plus de quatre millions d’euros de chiffre d’affaires, réparti sur l’ensemble des activités entrepreneuriales.

Si vous avez un projet professionnel et souhaitez rejoindre une coopérative d’entrepreneurs pour le développer, n’hésitez pas à nous contacter ou à participer à l’une de nos informations collectives (toutes les informations sont disponibles sur notre site Internet : solstice.coop).

Le conseil d’administration

Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026