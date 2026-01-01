Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Merci, Jacques

Le Blaconnais Jacques Joubert est décédé à 79 ans.

L’Association Mirabel vient de perdre un de ses pères spirituels et un de ses maçons de choc : Jacques Joubert. Son décès est survenu le samedi 11 juillet, il avait 79 ans.

Natif de Lyon, Jacques s’installe en 1976 avec sa famille aux Berthalais (sur la commune de Mirabel-et-Blacons) et rejoint l’association dès 1979 pour empêcher la vente du temple à l’abandon. Il avait la capacité rare d’animer au sein du conseil d’administration des réflexions éthiques ou philosophiques, mais aussi de manier la pelle, la pioche ou la débroussailleuse dans ce vieux village de Mirabel qu’il aimait tant...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU