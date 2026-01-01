Merci, Jacques

Le Blaconnais Jacques Joubert est décédé à 79 ans.

L’Association Mirabel vient de perdre un de ses pères spirituels et un de ses maçons de choc : Jacques Joubert. Son décès est survenu le samedi 11 juillet, il avait 79 ans.

Natif de Lyon, Jacques s’installe en 1976 avec sa famille aux Berthalais (sur la commune de Mirabel-et-Blacons) et rejoint l’association dès 1979 pour empêcher la vente du temple à l’abandon. Il avait la capacité rare d’animer au sein du conseil d’administration des réflexions éthiques ou philosophiques, mais aussi de manier la pelle, la pioche ou la débroussailleuse dans ce vieux village de Mirabel qu’il aimait tant...

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Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026