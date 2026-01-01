Une série Arte tournée à Crest

Gamos est produite par une société crestoise, Maxine films.

Une dystopie qui se déroule en 2040, où les dealers revendent de l’électricité… C’est le décor de la série Gamos, tournée à Crest et à Livron-sur-Drôme du 22 juin au 10 juillet pour Arte, et qui sortira en 2027. L’héroïne principale de la série, Saadia (jouée par l’actrice Laïka Blanc-Francard), est une jeune femme d’une cité HLM qui évolue dans un monde où la canicule est devenue la norme et l’énergie, rare. Plus de voitures à moteur thermique, le prix de l’électricité et des véhicules électriques a flambé...

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Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026