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Sécheresse : le bassin de la Drôme en alerte

Des restrictions sur l’usage de l’eau sont en vigueur.

Drome 9juil26
La Drôme à Crest, le jeudi 9 juillet

Le bassin versant de la Drôme est en alerte sécheresse depuis le mardi 30 juin, à la suite de la publication d’un arrêté préfectoral. Ce qui induit des restrictions d’usage de l’eau dans la vallée...

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Article publié dans Le Crestois du 10 juillet 2026

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