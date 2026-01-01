Sécheresse : le bassin de la Drôme en alerte

Des restrictions sur l’usage de l’eau sont en vigueur.



La Drôme à Crest, le jeudi 9 juillet

Le bassin versant de la Drôme est en alerte sécheresse depuis le mardi 30 juin, à la suite de la publication d’un arrêté préfectoral. Ce qui induit des restrictions d’usage de l’eau dans la vallée...

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Article publié dans Le Crestois du 10 juillet 2026