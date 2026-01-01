À Saoû,plusieurs ateliers artisanaux à louer

La CCVD finance un chantier de 900 000 euros.

Après la pose de la première pierre en décembre, trois ateliers artisanaux seront disponibles à la location dès le mois d’août, à Saoû. Une visite de la phase finale du chantier a eu lieu dans la zone des Foulons, le jeudi 25 juin, en présence d’élus du territoire et d’entreprises locales.

Christine Marion, présidente de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), s’est dite très contente du projet et a renouvelé le soutien de l’intercommunalité, qui finance entièrement le projet (900 000 euros)...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : l'avis mitigé du maire de Saoû

Article publié dans Le Crestois du 10 juillet 2026