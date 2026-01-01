La CCVD aide les communes à rafraîchir leurs classes

La communauté de communes a obtenu des aides du Fonds vert pour cela.

Le sujet est d’une brûlante actualité, alors que les enfants viennent de quitter leurs classes surchauffées par la canicule. Lors du conseil communautaire du 30 juin, Jean-Marc Bouvier, vice-président de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) chargé de l’énergie et de l’adaptation au changement climatique, a présenté aux élus le dispositif « Plus fraîche ma classe ».

Ce dispositif, rendu possible par l’attribution par le Fonds vert de l’État de 42 000 euros à la CCVD, vise à adapter les salles de classes aux vagues de chaleur...

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Article publié dans Le Crestois du 10 juillet 2026