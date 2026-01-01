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La caserne de Beaufort agrandie

La fin des travaux du centre de secours et d’incendie ont été célébrés.

C’est le genre d’inauguration qui vous noue la gorge. Vendredi 3 juillet, alors que des Canadairs survolaient Beaufort-sur-Gervanne pour tenter de contenir l’incendie du massif de Justin, près de Die, se déroulait l’inauguration des travaux d’aménagement et d’agrandissement du centre d’incendie et de secours de la commune.

En plus des vingt-six pompiers rattachés à cette caserne qui couvre dix communes de la Gervanne, plus de quatre-vingts personnes avaient fait le déplacement. Parmi elles, des habitants de la vallée et une quinzaine « d’officiels »...

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Article publié dans Le Crestois du 10 juillet 2026

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