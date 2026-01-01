Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Face au feu : sidération, colère et solidarité

L’incendie qui s’est déclaré dans la massif de Justin, au dessus de Die, et qui a parcouru plus de 3 000 hectares, a entraîné l’évacuation de centaines de personnes et la mobilisation de centaines d’autres.

Depuis le dimanche 5 juillet au soir, Jean-Denis Maillefaud, viticulteur à Barsac, dort dans sa voiture, au pied du village où il a grandi. « Je ne peux pas partir d’ici, vous comprenez, ce n’est pas possible », explique-t-il, entre deux coups de main donnés aux pompiers qui oeuvrent sans relâche depuis lors pour protéger les maisons du village des assauts des flammes. Avec lui, nombreux sont les villageois à essayer de lutter comme ils le peuvent, sans gêner les pompiers, tout en retournant le soir dormir chez des amis, de la famille, à Vercheny, Saillans ou Crest...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Dans notre article : plusieurs photos et vidéos prises sur les lieux de l'incendie

Article publié dans Le Crestois du 10 juillet 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU