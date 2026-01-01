Face au feu : sidération, colère et solidarité

L’incendie qui s’est déclaré dans la massif de Justin, au dessus de Die, et qui a parcouru plus de 3 000 hectares, a entraîné l’évacuation de centaines de personnes et la mobilisation de centaines d’autres.

Depuis le dimanche 5 juillet au soir, Jean-Denis Maillefaud, viticulteur à Barsac, dort dans sa voiture, au pied du village où il a grandi. « Je ne peux pas partir d’ici, vous comprenez, ce n’est pas possible », explique-t-il, entre deux coups de main donnés aux pompiers qui oeuvrent sans relâche depuis lors pour protéger les maisons du village des assauts des flammes. Avec lui, nombreux sont les villageois à essayer de lutter comme ils le peuvent, sans gêner les pompiers, tout en retournant le soir dormir chez des amis, de la famille, à Vercheny, Saillans ou Crest...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : plusieurs photos et vidéos prises sur les lieux de l'incendie

Article publié dans Le Crestois du 10 juillet 2026