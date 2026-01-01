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Une collection de collectionneurs

Timbres, billets, cartes postales… On trouvait de tout à Soubeyran.

Depuis trois ans, l’Association philatélique, numismatique et cartophile de Crest et sa région (qui compte vingt-trois adhérent·es, dont la plus jeune est âgée de cinq ans) organise un salon et une bourse des collectionneurs, salle des Moulinages.

Dimanche 5 juillet, ce sont donc une quinzaine d’exposants venus de Drôme, d’Ardèche et même de Saint-Étienne qui proposaient leurs vertigineuses collections. Des timbres et des billets de banque de France et de Navarre, des vieilles cartes postales, et nouveauté cette année : des capsules de bouteilles de champagne, des lampes à huile, des minéraux… « Nous avons voulu ouvrir le champ des objets exposés pour toucher un public plus large », explique Jean-Jacques Goetter, président de l’association et collectionneur de timbres.

Pour cette édition, le président avait préparé une exposition sur Madame de Sévigné, dont on fête cette année le 400e anniversaire, et qui a eu récemment l’honneur d’une série collector de huit timbres. Une autre adhérente, Élisabeth Robert, montrait ses broderies à l’effigie de timbres. Georges Daadoun, lui, avait sélectionné quelques timbres de sa collection de près de 850 pièces dédiée… aux chouettes et aux hiboux ! Ancien postier à Crest, c’est un client qui lui a transmis cette passion pour les timbres où l’on trouve (parfois en cherchant bien) ce genre de volatile. Monaco, Grande-Bretagne, Biélorussie, Tanzanie, Nouvelle-Zélande… L’éventail de l’origine géographique est large ! Mais que nous réservera comme surprise l’association l’an prochain ??

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 10 juillet 2026

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