Trois mois après leur installation, où en sont les nouveaux élu·es ?

Après un peu plus de cent jours, premier bilan pour l’équipe municipale.

100 jours. Ou plutôt 110... Le 22 mars 2026, le nouveau conseil municipal s’installait au dernier étage de la mairie de Crest, salle Max Tabardel. À sa tête, la socialiste Athénaïs Kouidri, qui avait conduit la liste « de gauche et citoyenne » Avec (Agir et vivre ensemble à Crest). Un moment historique dans la vie communale, qui n’avait pas connu d’alternance depuis 1995. Trois mois plus tard, nous avons voulu savoir où en étaient les élu·es de la nouvelle majorité, et comment, dans la minorité, on appréhendait ce mandat.

Le 17 juin dernier, le conseil s’est réuni pour voter une délibération qui sera, à n’en pas douter, un marqueur de cette mandature...

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Article publié dans Le Crestois du 10 juillet 2026