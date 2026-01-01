Décès de Geneviève de Chivré

Elle a largement contribué au développement de l'aérodrome d'Aubenasson.

Genviève avait vu le jour le 29 septembre 1928 à Beaujeu (69), elle était la dernière d’une fratie de six enfants, avec Hugues, son frère jumeau.

En 1963, son frère Henry se pose en planeur vers Saoû et demande aux frères Yvan et René De Chivré de venir le chercher. Ainsi débute une amitié entre les trois pilotes et, quelques mois plus tard, Geneviève, qui est, elle aussi, pilote, vient faire du planeur à Aubenasson...

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Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026