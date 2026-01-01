Succès pour la deuxième édition du Vinyl market

Une troisième édition aura lieu avant la fin de l'année.

Il y en avait pour tous les goûts et à tous les prix sur le Vinyl market qui s’est tenu les 26 et 27 juin impasse du Grand-Saint-Jean. Après une première édition réussie en novembre dernier, Tibo Vinyl, disquaire itinérant, avait une nouvelle fois répondu à l’invitation de Cathy et Manu Comte, pour cette vente de disques vinyles d’occasion. Le couple tient en effet les deux magasins situés impasse du Grand-Saint-Jean : Le Passé a du style et le Club de Manu.

Cathy propose dans sa boutique, ouverte en avril dernier, une sélection d’objets et meubles vintages. Manu est, lui, spécialiste de la vente de matériel hi-fi vintage. Son espace de vente est ouvert depuis un an, mais il est bien connu dans la région puisque qu’il était précédemment installé à Valence durant six ans.

Tout au long de l’année, il est possible de trouver des disques vinyles dans la boutique Le passé a du style, dont une sélection du disquaire Tibo Vinyl. Mais le vinyl market est une véritable occasion de dénicher des pépites, dans tous les styles et à tous les prix. Une nouvelle édition du vinyl market est prévue avant la fin de l’année. Pour ne pas passer à côté de la date, lisez chaque semaine Le Crestois !

Blandine Flipo

Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026