Une journée pour la santé des femmes du monde rural

À Saillans, la MSA s’est mobilisée pour un événement dédié aux questions de santé féminine.

« En France, nous sommes en retard par rapport à d’autres pays européens sur les questions de prévention, surtout dans le monde agricole », indique Jean-Philippe Bréchet, président de la Mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire. La prévention était donc au coeur de l’évènement proposé à la salle des fêtes de Saillans, le samedi 27 juin, à l’initiative de la MSA.

Vingt-quatre femmes ont pu bénéficier sur place d’un bilan cutané avec une dermatologue et quinze d’un bilan gynécologique avec des sages-femmes...

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Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026