Sanoflore : 40 ans de cosmétique biologique

Créée à Gigors en 1986, la marque a connu de nombreux changements.

C’est en 1972 que Rodolphe Balz, féru de botanique et d’aromathérapie, débarque dans le Vercors. Cinq ans plus tard, il monte une ferme expérimentale avec 350 plantes aromatiques, et crée, en 1986, la marque Sanoflore (dérivé des mots « sain » et « flore ») afin de vendre ses premiers produits cosmétiques bio. Trente ans plus tard, en 2006, Sanoflore est vendu au géant mondial L’Oréal, qui développe son laboratoire et cède sa partie production à Elixens. Le compagnonnage avec le fleuron mondial des cosmétiques prend cependant fin en 2023, avec la vente par l’Oréal de Sanoflore au fonds d’investissement privé Ekkio capital.

Ces derniers changements ont poussé la PME drômoise à se réorganiser...

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Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026