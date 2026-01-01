Fermeture évitée de justesse aux urgences de crest

Le service des urgences du centre hospitalier de Crest reste sous tension.

Il était moins une... Le service des urgences du centre hospitalier de Crest a bien failli fermer ses portes en pleine canicule, entre le samedi 27 juin à 16 heures et le dimanche 28 à 9 heures. La fermeture avait même été annoncée publiquement, jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée in extremis...

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Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026