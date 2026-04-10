Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Le projet de caisse alimentaire prend forme dans la vallée

Fondée sur la solidarité alimentaire, la Caisse alim’ des vallées entre dans sa phase de création.

Ce samedi 4 juillet, les habitants de la vallée sont conviés à un grand rendez-vous : l’Assemblée des mangeurs, qui aura lieu dans les locaux de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), à Eurre, de 14 heures à 20 heures. Au programme de cette journée, des ateliers cuisine, des jeux pour les enfants, mais aussi des stands de produits paysans avec trois prix payables uniquement en espèces, et une présentation de la caisse alimentaire sur laquelle travaille, depuis 2024, un collectif d’associations, soutenu par la CCVD.

L’idée, dont nous vous avons déjà parlé (Le Crestois du 10 avril 2026), est que pour faire vivre les producteurs et commerçants de la vallée, il faut des consommateurs et une solidarité entre ceux qui ont plus de revenus et ceux qui en ont moins...

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Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026

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