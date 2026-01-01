Avec Marion Lelarge, voir au-delà des difficultés

Après cinq années au sein d’IVDD, elle quitte la vallée pour rejoindre Arles.

C’est au bar du village d’Aouste que j’ai retrouvé Marion Lelarge pour un café matinal. La quadragénaire n’aime guère être sous les projecteurs... Elle préfère faire son travail en toute discrétion, dans l’ombre légère, plutôt qu’en plein soleil. Pourtant, après cinq ans au sein d’Initiative vallée de la Drôme Diois (IVDD), comme chargée d’accompagnement, de l’animation du parrainage et de ce réseau, elle va quitter le soleil drômois le 30 juin prochain pour celui d’Arles !

Au sein d’IVDD, Marion a accueilli, rencontré et accompagné plus de cent trente porteurs de projets de création ou de reprise d’entreprise...

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Article publié dans Le Crestois du 26 juin 2026