À Gigors-et-Lozeron, un "projet microscopique mais pharaonique"

La charpente de l’église Saint-Pierre a été refaite avec du pin local.

Il n’y avait rien de banal, ce vendredi 19 juin en fin d’après-midi, au pied de l’église Saint-Pierre, à Gigors. Déjà parce qu’on y inaugurait la fin de travaux invisibles. Ensuite parce que le projet en question était à tel point hyperlocal qu’il aurait pu demeurer dans le secret de la petite commune de Gigors-et-Lozeron. Et enfin parce qu’en guise de ruban coupé par les élu·es, on avait installé une partition géante du Chant des Partisans…

Ce beau projet, qu’a rapidement présenté le maire, David Garayt, ne remonte certes pas aux origines de l’église Saint-Pierre...

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Article publié dans Le Crestois du 26 juin 2026