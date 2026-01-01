Lever les tabous sur la santé sexuelle

L’hôpital de Crest était présent au marché pour parler sexualité.

« On aborde la santé sexuelle dans son ensemble, que ce soient les infections sexuellement transmissibles (IST), les grossesses, mais aussi le bien-être et le plaisir », explique Anne-Laure Bonnardel, conseillère conjugale et familiale au centre de santé sexuelle (CSS) de l’hôpital de Crest. À l’occasion de la semaine de la santé sexuelle, le centre hospitalier tenait un stand sur le marché, place de la Halle-au-Blé, le mardi 16 juin...

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Article publié dans Le Crestois du 26 juin 2026