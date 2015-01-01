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Fontlaure a sa grande maison d’accueil

Les quatre maisons d’accueil spécialisées ont été réunies à Blacons.

Il faisait chaud, le mercredi 17 juin, au moment de l’inauguration de la nouvelle maison d’accueil spécialisée (MAS) de l’Institut médico-éducatif (IME) de Fontlaure, à Mirabel-et-Blacons, sur la route de Beaufort. Il faisait surtout chaud dans les coeurs de toute l’équipe encadrante, des éducatrices, des membres du conseil d’administration de l’association Vivre à Fontlaure, des trente résidents et de leurs familles, et de tous les bénévoles et représentants de financeurs qui ont mené à bout ce chantier démarré en 2022....

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Article publié dans Le Crestois du 26 juin 2026

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