Des collégiens d’Armorin à l’Assemblée

Les 6e 5 de la cité scolaire ont demandé des mesures pour les zones rurales.

Le lundi 8 juin, c’est avec beaucoup d’attention et de sérieux que neuf classes de CM2 et neuf classes de 6e ont siégé à la session du Parlement des enfants, opération proposée par l’Assemblée nationale pour initier les élèves au fonctionnement démocratique. Cette année, il s’agissait de rédiger une loi portant sur la protection des mineurs contre les dangers des réseaux sociaux.

Sélectionnée parmi 577 classes participantes, les 29 élèves de la classe de 6e 5 du collège Armorin a eu l’immense privilège de siéger dans l’hémicycle, en présence des ministres, et sous la présidence de Yaël Braun-Pivet...

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Article publié dans Le Crestois du 26 juin 2026