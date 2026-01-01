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Un petit air à l'hôpital

L'aumonerie protestante a invité les chanteurs de Mai à l'hôpital

Les « chanteurs de Mai », dirigés par Robert Curtet et accompagnés de musiciennes et de chanteuses, ont partagé leur talent sous le patio de l'hôpital, le jeudi 18 juin.

Cet évènement est à l'initiative du service de l'aumônerie protestante de l'hôpital, presente les jeudis. Une multitude d'instruments – flûtes, cornemuse, guitares, tambours du désert, accordéon… – ont résonné dans cet espace de soin, le temps d'une après-midi festive et lumineuse. Le répertoire, joyeux et participatif, a invité patients, résidents et soignants à chanter ensemble. Ce temps d'une pause musicale nous rappelle que la joie est possible quelques soient les circonstances.

Nathalie Bérardier

Article publié dans Le Crestois du 26 juin 2026

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