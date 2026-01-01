Fin de saison pour l'Ultimate Frisbee
Le club crestois se taille une réputation dans le monde du frisbee
La saison sportive des Crazy bees, le club d’ultimate frisbee de Crest, s’est achevée à Arnas (69) le week-end du 13 et 14 juin, lors de la phase retour du championnat de National 3 d’ppen (mixte sans parité de sexe). Revenue invaincue de la phase aller, elle pouvait s’autoriser à rêver d’un accessit en division supérieure, le maintien en National 3 étant déjà presque acquis. Les Bees se projetaient donc sereinement sur les défis qui les attendaient et les confrontations à venir avec les équipes du haut de tableau, à savoir les Monkeys de Grenoble et les Dahultimate d’Annecy (à l’ultimate comme chez les coiffeurs, les jeux de mots sont de rigueur)...
Article publié dans Le Crestois du 26 juin 2026