L'appel du général de Gaulle commémoré

Une cérémonie a eu lieu le 18 juin au square de la Résistance

La Marseillaise a retenti, le jeudi 18 juin, au square de la gare, lors de la cérémonie de commémoration de l’appel lancé le 18 juin 1940 par le général de Gaulle. Athénaïs Kouidri, maire de Crest, était entourée d’élus municipaux, dont Laura Bezault, adjointe déléguée aux sports, à la vie associative et à la santé, Philippe Astruc, adjoint délégué à l'urbanisme et aux services techniques, et Michèle Panizza, conseillère municipale déléguée au personnel communal. Le conseiller municipal de l’opposition Jean-Pierre Point et l’ancienne maire Stéphanie Karcher avaient, eux aussi, fait le déplacement.

Joseph Torres, membre de la commission d’entente des anciens combattants, animait la cérémonie. Il a prononcé le message de la secrétaire d’État Alice Rufo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants, qui alertait : « À l’heure où le monde est à nouveau travaillé par la tentation de la force brute, l’appel du 18 juin nous élève à la hauteur d’une exigence. » La cérémonie s’est déroulée selon le protocole avec le Chant des partisans, le Chant des marins, le dépôt de gerbe, La Marseillaise, l’hymne européen et le salut aux porteurs de drapeaux.

Rosaline Jacquot

Article publié dans Le Crestois du 26 juin 2026