C’était la fête de Crest’actif

Le centre social a réuni ses usagers et ses intervenants

Comme tous les ans à l’arrivée de l’été, le centre social et culturel Crest’actif ouvre grand ses portes pour un temps festif et convivial destiné à toutes les personnes qui ont l’occasion d’y passer du temps le reste de l’année. Le vendredi 19 juin, il y avait donc beaucoup de monde dans la cour du centre communal d’action social (CCAS), dont Crest’actif est l’une des composantes...

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Article publié dans Le Crestois du 26 juin 2026