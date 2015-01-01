Crest : la tarification sociale à la cantine, c'est pour la rentrée

La municipalité a fait adopter les nouveaux tarifs de cantine lors de la séance du conseil municipal du 17 juin

C’était une des promesses phares de campagne de la liste Avec, menée par Athénaïs Kouidri : la mise en place d’une tarification sociale de la cantine scolaire.

Trois mois après les élections, qui a vu cette équipe remporter la mairie, ce sujet s’est retrouvé au menu du conseil municipal, consacré en grande partie à l’obligation faite à la nouvelle majorité de faire approuver les comptes financiers uniques de 2025...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 26 juin 2026