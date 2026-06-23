Canicule : la piscine de Crest adapte ses horaires

La piscine intercommunale ouvre les jeudis et les vendredis en fin d'après-midi

Afin de permettre à chacun de profiter d'un lieu de fraîcheur durant l'épisode de canicule, la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) adapte exceptionnellement les horaires d'ouverture de la piscine intercommunale de Crest.

Jusqu'au 3 juillet, les horaires seront :

• Mardi : 17h à 19h

• Mercredi : 11h à 19h

• Jeudi : 17h à 19h (nouveau)

• Vendredi : 17h à 19h (nouveau)

• Samedi : 11h à 19h

• Dimanche : 11h à 19h

Les bassins sont évacués vingt minutes avant la fermeture de la piscine.

Tarifs : à partir du 29 juin, gratuit pour les enfants, 2 euros pour les adultes. En attendant, 3,50 euros l'entrée pour les adultes, 2,50 euros pour les enfants.

Du 4 juillet au 30 août (jours fériés compris), la piscine sera ouverte tous les jours de 11h à 19h aux tarifs habituels.

Communiqué de presse de la 3CPS

Article publié le mardi 23 juin 2026