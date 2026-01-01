Pas de fermeture de classe à Blacons en septembre prochain

Les parents d’élèves ont obtenu que les neuf classes du RPI de Mirabel-et-Blacons et de Piégros-La-Clastre soient maintenues ouvertes.



Parents, élu·es et enseignant·es devant la DSDEN, à Valence, le 31 mars dernier

Parfois, la mobilisation paie. Le Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Mirabel-et-Blacons et de Piégros-la-Clastre, qui était dans le viseur de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) en raison de la baisse de ses effectifs, ne devrait pas voir de classe fermer en septembre prochain, a appris Le Crestois mardi 12 juin...

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Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2026