À Aouste, le Darty bientôt remplacé par un MDA
L’enseigne d’électroménager sera gérée par l’Aoustois Anthony Ranc.
Un an et demi après la fermeture du magasin Darty d’Aouste-sur-Sye, on connait désormais officiellement l’enseigne qui s’installera dans ce vaste local de la zone commerciale Mivoie. C’est donc un MDA, magasin spécialisé dans l’électroménager discount et les cuisines, qui ouvrira ses portes au mois de septembre prochain...
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Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2026