Gervanne : une maison au service des habitants

La Maison des services de la Gervanne-Sye devrait ouvrir à l’automne 2027.

Ils sont venus nombreux, les habitants de la vallée de la Gervanne, le vendredi 12 juin, dans la salle d’animation de Beaufort, pour découvrir ce qui sortira du chantier en cours dans le village, à savoir la future Maison des services publics intercommunale de la Gervanne-Sye. Implantée sur une parcelle de 7 000 m², cette future maison de 560 m² comprendra ainsi d’un côté 100 m² pour France services, 20 m² pour la Poste, et de l’autre un pôle petite enfance...

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Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2026