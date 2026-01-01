Thierry happel, la force tranquille, s’en est allé

L’ancien éducateur de rue était très engagé dans la vie locale.

Thierry Happel est parti pour de bon vers les confins des mers du sud, rejoindre les flibustiers et autres corsaires de la vie vers Libertalia, l’Eldorado des pirates.

On se souvient de Thierry l’éduc de rue de la première heure au côté de Christian Yvette et autre Thierry avec la Sauvegarde de l’enfance.

Thierry qui jouait si bien le juge bonasse au procès de Carmentran lors des carnavals de Crest...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : les hommages de Brigitte et Gilles, et de l’association Tibet vallée de la Drôme.

Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2026