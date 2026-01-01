Rendez-vous en septembre, de l’ancien hôpital aux bords de Drôme.

Le vendredi 25 septembre 2026, pour clore les festivités d’automne, la rive gauche de la Drôme va s’enflammer. Les feux d’automne, cinq ans déjà ! Un rituel traditionnel avant l’hiver, organisé par un collectif d’associations : Trans’versale, Rebond, Exilés et Crestois, Les Polissons de la rue Peysson, Eksatap et La Chignole.

On a brûlé Thermidore, l’Oiseau de malheur, la Rascaille. Cette année, c’est un insecte mal-aimé qui sera grillé au bûcher… La déambulation partira de l’ancien hôpital, aux lumières des lucioles. Au rythme de fanfares et de batucadas, on s’élancera dans les ruelles jusqu’aux bords de Drôme, où la bête maudite sera jugée. Et, comme chaque année, au bord de l’eau, la soupe au pistou !

En septembre, des ateliers sont prévus : ateliers insectes les samedis, le 12 à Archijeux pour les parents et enfants ; les 12 et 19 à La Chignole pour les bricoleurs adultes ; et une exposition photo en préparation… D’ailleurs, les cafés et les bars motivés sont sollicités pour exposer des photos de choix.

Appel à bénévoles : nous cherchons encore une camionnette et des muscles pour compléter l’équipe et faciliter l’installation et le rangement.

L’équipe organisatrice

Plus d’infos : Sophie Legoux au 06 43 50 36 41

Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2026