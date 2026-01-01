Jamaïque et Burkina Faso ont enflammé la nuit crestoise !

L’association Banfora organisait son fameux Reggae to Zion le 6 juin.

Le 6 juin, l’association Banfora organisait à Crest une nouvelle édition de son festival Reggae to Zion. C’est donc une escouade de musiciens de tous horizons qui a débarqué à l’Espace Soubeyran afin de commémorer cette musique et cette spiritualité portées aux oreilles du monde par Bob Marley, Burning Spear, Bunny Wailer et bien d’autres.

C’est avec la nuée de sourires des bénévoles et l’énergie du duo dub Underscoop que s’est ouverte la soirée. Ils ont, par ailleurs, superbement animé les interplateaux grâce à leur bonne humeur communicative. La grande scène a été prise d’assaut par l’artiste burkinabé Sako Wana. Il a distillé un blues aux douces et puissantes saveurs afro. Le public ne s’y est pas trompé : son djankafro découlant tout droit de ses premières amours, le bamana blues, a ravi le public et l’a fait danser au rythme des instruments traditionnels dont il a la maîtrise.

Puis ce fut le tour des locaux de l’étape Akylisso de mettre le feu à la nuit crestoise. Leur reggae vibrant, dansant, enivrant, a porté son message jusque dans les esprits du public, mais aussi dans leur corps tout entier ! Chacun a pu savourer le plaisir d’être là, la joie de le vivre et le bonheur de l’instant. Le groupe était au grand complet pour accompagner les voix de Diarra Jah et Béna tout au long du set.

Après tout cela, quoi de plus logique que d’enchaîner sur le balafon reggae du seigneur et créateur du style : Jahkasa ? Encore une fois, l’ambiance était au rendez-vous. Et la soirée a continué, encore et encore, avec les vibes de l’immense Tonton Fari, qui cédera la place pour un final en apothéose et la musique résolument reggae du succulent King Joe !

Au-delà de la participation au festival, vous pouvez, grâce à des dons, soutenir toute l’année l’association Banfora dont l’objet est de faire parvenir du matériel scolaire aux enfants burkinabé.

Sylvain Foucaud (Bastringue Corp)

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Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2026