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La foire de Crest fait son concours de Miss

Appel à candidatures pour l’édition 2026.

À l’occasion de la prochaine Foire de Crest, un évènement inédit viendra sublimer cette manifestation incontournable : la sélection Miss élégance Foire de Crest. Cette initiative mettra à l’honneur le charme, la grâce et l’élégance des jeunes femmes de la région dans une ambiance conviviale et festive.

Ouverte à toutes les jeunes filles âgées de 18 à 25 ans...

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Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2026

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