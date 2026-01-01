La foire de Crest fait son concours de Miss
Appel à candidatures pour l’édition 2026.
À l’occasion de la prochaine Foire de Crest, un évènement inédit viendra sublimer cette manifestation incontournable : la sélection Miss élégance Foire de Crest. Cette initiative mettra à l’honneur le charme, la grâce et l’élégance des jeunes femmes de la région dans une ambiance conviviale et festive.
Ouverte à toutes les jeunes filles âgées de 18 à 25 ans...
La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.
Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2026