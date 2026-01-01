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Vernissage à l’Atelier lumineux de Crest

Mélanie Jardin a présenté sa nouvelle collection.

La soirée était enjouée à l’Atelier lumineux, rue Sadi-Carnot, ce jeudi 11 juin. Mélanie Jardin, fabricante de luminaires organisait un vernissage pour présenter sa nouvelle collection « Les Modulables ». L’artisane se réjouit de l’événement : « Cette première série et ce vernissage ont été très encourageants ; j’ai vendu toute ma première série, soit une quinzaine de luminaires. Et puis ça permet à tout le quartier d’avoir un temps de rencontre. » Mélanie comptait sur ce rendez-vous pour collecter des avis objectifs avant de lancer sa prochaine série.

Pour sa première collection, la créatrice explique : « La grande différence est que je crée mon propre modèle, alors que jusqu’ici je répondais à des commandes guidées. » Mélanie part d’un module déjà existant, puis crée la structure du luminaire : « Je travaille le bois, le tissu, le rotin, je coupe, je scie, je couds », explique-t-elle. L’innovation de ces luminaires, c’est l’armature de l’abat-jour, démontable, « pour changer la housse à l’infini », souligne la créatrice. Environ trois mois ont été nécessaires pour l’élaboration de ce projet.

Rosaline Jacquot

Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2026

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