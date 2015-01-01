Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

L’Atelier du livre, une librairie "décroissante"

Un paradis pour les passionnés de lecture ou les curieux, à Crest, rue Gustave-Eiffel.

« L’Atelier du livre est un lieu qui remet le livre à l’honneur et évite le gaspillage », explique Ludovic Bilger, président de l’association Des livres et…, à l’origine du projet en 2024. Dans cet atelier, installé au 4 rue Gustave-Eiffel, des livres d’occasions sont vendus à prix libres.

L’Atelier du livre rassemble bouquins, revues, magazines, CD, vinyles et autres, « pour tous les goûts, tous les styles et tous les âges », souligne Ludovic...

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Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2026

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