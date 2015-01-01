Compost : plusieurs nouveaux points de collecte à Crest

En septembre, quatorze site seront installés au total.

Vous les avez peut-être vus fleurir en ville : depuis le 8 juin, quatre nouveaux points de collecte de compost ont été installés à Crest par la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS), en partenariat avec l’association spécialisée dans la valorisation des biodéchets Collembolle. Après une phase d’expérimentation débutée en 2024, la 3CPS, contrainte par la loi de proposer des solutions aux habitants pour composter ses biodéchets, a décidé d’étendre le dispositif...

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Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2026