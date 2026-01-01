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Feu de forêt dans la vallée de la Roanne

Un incendie s'est déclaré entre Rochefourchat et Saint-Nazaire-le-Désert

Un feu de forêt est actuellement en cours dans la vallée de la Roanne. L'incendie s'est déclaré ce mardi 16 juin en début d'après-midi. Quatre avions bombardiers d'eau font actuellement des aller-retours entre le Rhône et la zone du sinistre, entre Saint-Nazaire-le-Désert et Rochefourchat, tandis qu'une centaine de pompiers, venus de tout le département, notamment des casernes de Saint-Nazaire, de Saillans ou de Bourdeaux, tentent de circonscrire l'incendie.

Plus d'infos à retrouver dans Le Crestois du vendredi 19 juin 2026.

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