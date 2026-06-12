La vogue de Montclar arrive !

Rendez-vous ce samedi 13 juin à partir de 19 heures.

C'est bientôt reparti pour la troisième édition pour la Vogue de Montclar ! Elle fera son grand retour le samedi 13 juin pour une édition qui s’annonce festive et conviviale. Les jeunes de Montclar vous donnent rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur, du partage et de la convivialité. Fidèles à leurs habitudes, ils vous proposeront un repas entièrement préparé à partir de produits locaux :

Crudités et œuf de la ferme Rigaud

Saucisse au vin rouge de la ferme Favier, accompagnée de pommes de terre sautées

Fromage de la ferme de Saint-Pancrace

Tarte aux pommes maison

Un menu gourmand et local qui rencontre chaque année un beau succès. Il est donc vivement conseillé de réserver au 06 11 57 47 07, les places étant limitées (menu à 18 euros). Pour celles et ceux qui ne sont pas intéressés par le repas, un snack sera également disponible tout au long de la soirée pour combler les petites faims. Avec les températures estivales annoncées, la buvette vous permettra de vous rafraîchir. Côté ambiance, Sound system assurera l’animation pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Une chose est sûre : à Montclar, le programme du 13 juin est déjà tout trouvé. Et vous, serez-vous de la fête ?

Article publié le vendredi 12 juin 2026.