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La nouvelle sous-préfète de Die a pris ses fonctions

Valérie Vigier entame une grande consultation des acteurs du territoire.

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C’est un protocole strict... Le lundi 8 juin, la nouvelle sous-préfète de Die, Valérie Vigier, a officiellement pris ses fonctions à l’occasion d’une cérémonie devant le monument aux morts de la ville de Die, en présence de nombreux élu·es de ce vaste arrondissement administratif, qui compte 112 communes et s’étend de Livron-Loriol à l’ouest jusqu’à Lus-la-Croix-Haute à l’est, et de Saint-Julien-en-Vercors au nord jusqu’à La-Motte-Chalancon au sud.

Mme Vigier, qui fera à Die sa première expérience de sous-préfète, a exposé, au cours d’un entretien accordé à la presse locale, son tropisme prononcé pour les questions agronomiques et agroalimentaires...

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Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026

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