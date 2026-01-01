L’Escapade, une maison pour grandir ensemble

La MJC Nini-Chaize veut transformer le Valmasel, ancien lieu d’accueil de Fontlaure, en maison pour toutes les générations (communiqué).

La MJC-CS Nini-Chaize a monté un projet de maison pour toutes les générations dans un ancien bâtiments de l’IME de Fontlaure, le Valmasel, sur la route de Cobonne, à Aouste-sur-Sye. Le budget total est estimé à 800 000 euros. Malgré une part importante de financements des institutions publiques, des collectivités et des fondations, et l’apport de la MJC-CS pour ouvrir ce lieu dans les meilleures conditions, nous devons encore réunir 50 000 euros afin de financer les travaux de rénovation et les aménagements. Pour cela, l’association fait un appel aux dons des particuliers et des entreprises...

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Communiqué publié dans Le Crestois du 12 juin 2026