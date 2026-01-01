Les Balcons de la Drôme, c’est dimanche 14 juin

Les bénévoles vous attendent pour un dimanche sportif et convivial.

Ce dimanche 14 juin aura lieu la 35e édition des Balcons de la Drôme. Pour finaliser son organisation, une dernière réunion des bénévoles s’est tenue sous la houlette du coprésident Philippe Renoux. Une quarantaine de personnes y assistaient, parmi lesquelles plusieurs élus et responsables d’associations (basket, rando…). C’était l’occasion de passer en revue les différentes phases de l’organisation et d’apporter les précisions souhaitées...

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Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026