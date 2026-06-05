50 ans de psychiatrie

L’hôpital de Montéléger incarne l’histoire de la psychiatrie dans la Drôme.

Le 6 septembre 1976, un centre hospitalier spécialisé (hôpital psychiatrique) ouvrait ses portes sur le domaine des Rebatières, à Montéléger. Le 5 juin 2026, ce CHS, devenu « hôpital Drôme Vivarais » après s’être appelé « Valmont », fêtait ses cinquante ans. Mme Lucie Verhaeghe, la directrice, accueillait anciens directeurs et personnels médicaux et paramédicaux dans un petit écrin de verdure, au sein même de l’établissement, où avait été dressée une magnifique exposition en plein air retraçant son histoire...

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Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026